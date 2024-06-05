Медведев: «В юбилейный сезон «Зенит» будет играть как положено»

«Очень тяжелый чемпионат. 7 поражений, 6 ничьих. Такое трудно себе представить, что с такими очками... Команда в юбилейный сезон будет готовиться и играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи!» - передает слова Медведева «Спорт-Экспресс».