Радимов: «При живых Сергееве и Кассьерре приход Соболева в «Зенит» исключён»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

По мнению эксперта, Соболеву будет сложно выиграть конкуренцию за место в основном составе «Зенита».

«При живых Сергееве и Кассьерре, я думаю, это исключено. Зачем? Если только есть предложение на Кассьерру миллионов за 30, тогда это можно рассматривать», — приводит цитирует Радимова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.