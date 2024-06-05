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Радимов: «При живых Сергееве и Кассьерре приход Соболева в «Зенит» исключён»

05 Июня 2024 • 11:29 Комментировать
Зенит
2:1
Ростов

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

По мнению эксперта, Соболеву будет сложно выиграть конкуренцию за место в основном составе «Зенита».

«При живых Сергееве и Кассьерре, я думаю, это исключено. Зачем? Если только есть предложение на Кассьерру миллионов за 30, тогда это можно рассматривать», — приводит цитирует Радимова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

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Зенит Владислав Радимов Александр Соболев Иван Сергеев Матео Кассьерра ещё теги

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