Медведев: «Зенит» догнал «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будем обгонять»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался об амбициях клуба после шестого чемпионского титула подряд.
«Мы знаем, что и «Бавария», и «Ювентус» выигрывали по десять раз подряд. Мы догнали «Спартак» по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне петербургский клуб оформил требл. «Сине-бело-голубые» стали чемпионами Премьер-лиги, а также выиграли кубок и суперкубок России. После завершения сезона руководство продлило контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.
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