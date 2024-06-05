Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о возможном подписании Джикии

Вадим Андреев, занимающий должность генерального директора «Крыльев Советов», высказался о возможном приходе в клуб защитника Георгия Джикии.

Напомним, 30-летний футболист в настоящее время находится в статусе свободного агента, ранее он покинул столичный «Спартак» после семи проведённых лет в клубе.

- Это хороший футболист. Но усилит он нашу команду или нет - вопрос к главному тренеру. Если он посчитает нужным, то мы займемся вопросом по возможному трудоустройству Джикии, - цитирует гендиректора самарского клуба «Матч ТВ».

Защитник провёл в составе «красно-белых» 216 матчей и пять раз поразил ворота соперников. Со «Спартаком» он выигрывал РПЛ, Кубок России, а также Суперкубок страны.