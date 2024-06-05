Радимов: «Динамо» прыгнуло выше головы»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о выступлениях «Динамо» в завершившемся сезоне.

Напомним, «бело-голубые» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, отстав от первого «Зенита» лишь на одно очко.

По мнению Радимова, для борьбы за чемпионский титул в следующем сезоне «Динамо» необходимо усиливать состав.

«В новом сезоне этого состава «Динамо» однозначно не хватит для борьбы за титул. Они в этом году прыгнули выше головы, это очевидно. И надо понимать, что в следующем сезоне «Зенит» усилится, потому что и ему не хватит этой игры», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что в последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в 1976 году. Чемпионом же последних шести лет является петербургский «Зенит».