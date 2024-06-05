Божович: «Семака сразу уберут, если «Зенит» не станет чемпионом»

Экс-наставник московского «Динамо» Миодраг Божович поделился мнением о работе Сергея Семака на посту главного тренера петербургского «Зенита».
«Семака могли продлить и на десять лет, но если «Зенит» не станет чемпионом, то его сразу уберут. То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным», - приводит слова специалиста Sport24.
Напомним, что новый контракт Семака рассчитан до 2030 года.
В минувшем сезоне специалист привел петербургский клуб к шестому чемпионскому титулу подряд. Кроме того, команда стала победителем Кубка России.
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