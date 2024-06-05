Карпина могут убрать из сборной России - названо важное условие

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых условиях в контракте, который могут предложить главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

«Опция совмещения возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», - передает слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, что срок трудового соглашения Карпина со сборной России истекает в августе.

В пятницу, 7 июня, национальная команда проведет очередной товарищеский поединок. Противостоять подопечным Карпина будет сборная Беларуси. Встреча состоится на стадионе в Минке и начнется в 20:00 мск.