Радимов: «Ивич дал «Краснодару» больше, чем Мусаев»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о вкладе Владимира Ивича и Мурада Мусаева в успехи «Краснодара», занявшего второе место по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, минувший сезон «быки» начинали под руководством Ивича, которого в марте сменил Мусаев.

«Мне кажется, больше дал команде в этом плане всё-таки Ивич. Это дисциплина. А Мусаев стал перестраивать, и в каких-то матчах этого хватило, а в каких-то не совсем. Как по мне, не лучшее решение было менять тренера», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что серебряные медали — это наивысшее достижение «Краснодара» в истории чемпионатов России. Кубков же «быки» пока не завоёвывали.