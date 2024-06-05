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Радимов: «Ивич дал «Краснодару» больше, чем Мусаев»

05 Июня 2024 • 11:00 Комментировать
Краснодар
1:0
Динамо Москва

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о вкладе Владимира Ивича и Мурада Мусаева в успехи «Краснодара», занявшего второе место по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, минувший сезон «быки» начинали под руководством Ивича, которого в марте сменил Мусаев.

«Мне кажется, больше дал команде в этом плане всё-таки Ивич. Это дисциплина. А Мусаев стал перестраивать, и в каких-то матчах этого хватило, а в каких-то не совсем. Как по мне, не лучшее решение было менять тренера», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что серебряные медали — это наивысшее достижение «Краснодара» в истории чемпионатов России. Кубков же «быки» пока не завоёвывали.  

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21:19
Точилин: «Матч «Краснодар» - «Динамо» будет самым важным в чемпионате»
21:00
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20:27
Орещук надеется, что «Динамо» выиграет РПЛ
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Терёхин: «Личка сумел сплотить «Динамо»
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20:42
Паршивлюк высказался о шансах «Динамо»: «На бумаге это так»
15 Мая
19:33
Кински считает, что в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»
07 Мая
21:58
Тарханов назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ
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