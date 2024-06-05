Форвард «Зенита» Сергеев: «Был тяжёлый сезон, многое не получалось»

Иван Сергеев, форвард петербургской команды, высказался о минувшем сезоне для его клуба.

- У «Зенита» тяжёлый был сезон. Многое не получалось, где-то потеряли очки, поражения. Но повезло в самый последний момент, - цитирует игрока «Зенита» «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» в прошлом сезоне в шестой раз подряд выиграл золотые медали РПЛ, а также стал победителем Кубка страны, победив в решающем матче «Балтику» со счётом 2:1.

Сергеев, выступающий за «сине-бело-голубых» с 2022 года, в прошлом сезоне сыграл за «Зенит» в 39 матчах, 11 раз поразил ворота соперников и сделал пять ассистов на своих партнёров. Трансферная стоимость форварда «Зенита» оценивается в пять миллионов евро, а его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.