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Клубы из трёх стран интересуются Сперцяном

05 Июня 2024 • 10:58 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян может перебраться в другой клуб этим летом. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

По информации журналиста, интерес к армянскому футболисту проявляют клубы из Нидерландов, Бельгии и Франции. Одним из претендентов на Сперцяна является амстердамский «Аякс».

Контракт Эдуарда с краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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