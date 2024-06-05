Клубы из трёх стран интересуются Сперцяном

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян может перебраться в другой клуб этим летом. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

По информации журналиста, интерес к армянскому футболисту проявляют клубы из Нидерландов, Бельгии и Франции. Одним из претендентов на Сперцяна является амстердамский «Аякс».

Контракт Эдуарда с краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и семь голевых передач.