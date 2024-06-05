Семшов – о Николиче: «Посмотрим, чего он добьётся с ЦСКА»

Игорь Семшов, в прошлом игрок ряда российских клубов, высказался о назначении в ЦСКА сербского тренера Марко Николича.

- У нас все тренеры ходят по кругу. Марко - один из них. Посмотрим, чего он добьется с ЦСКА. Непонятно, почему убрали Федотова. У нас сейчас балканский тренерский цех. Обидно за российских специалистов, - цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, во вторник стало известно об увольнении Владимира Федотова из «армейской» команды, вместо него коллективом в новом сезоне будет руководить Марко Николич, который несколько лет назад возглавлял столичный «Локомотив», с которым выиграл Кубок России.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.