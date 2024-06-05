Березуцкий вернётся в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий вернётся в московский клуб в качестве помощника нового наставника команды Марко Николича, сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

Напомним, Березуцкий возглавлял ЦСКА с 2021 по 2022 год, после чего уступил место Владимиру Федотову, которого впоследствии и заменил Николич, наиболее известный по своей работе в московском «Локомотиве».

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Федотова занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и дошёл до финала Кубка России (Пути РПЛ), где уступил будущему победителю турнира санкт-петербургскому «Зениту».