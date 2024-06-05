Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Когда Илич пришёл в «Пари НН», его словно бросили в чёрную комнату»

05 Июня 2024 • 10:28 Комментировать
Арсенал Тула
0:2
Пари НН

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе нового главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

Напомним, нижегородцы смогли сохранить прописку в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей (3:2).

«Вот сейчас Илич должен показывать, что он строит, чего хочет. Потому что, когда он пришёл, его словно бросили в чёрную комнату из известной программы «Это футбол, брат!». Открыли, говорят: «Вот тебе команда. Иди, вылезай», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что Илич возглавил «Пари НН» в концовке минувшего сезона, сменив на этом посту Сергея Юрана. Ранее серб работал в чемпионатах Греции и Болгарии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Пари НН Саша Илич ещё теги

Новости по матчу

02 Июня
11:30
Зе Турбо: «Останусь ли я в «Пари НН»? Не знаю»
10:55
Илич: «Надеюсь, я останусь в «Пари НН»
10:23
Илич: «Я пришёл в очень сложный для «Пари НН» период»
09:30
В «Пари НН» рассказали о планах клуба на следующий сезон
01 Июня
21:13
Илич: «Больше не хочу бороться за выживание в Премьер-лиге, нам надо бюджет побольше»
21:06
Сторожук: «Если честно, нас просто не хватило на дистанции»
19:59
Ботака опять забил в свои ворота, гости снова победили: «Пари НН» остался в РПЛ, обставив «Арсенал»
19:26
«Пари НН» удвоил перевес в матче с «Арсеналом», Ботака-Иобома снова забил в свои ворота
19:06
Появились шокирующие кадры со стадиона в Туле
18:07
Сторожук - о бонусах за выход в РПЛ: «Будем требовать»
18:02
Илич: «Если мы хотим остаться в Премьер-лиге, надо оставить всё на поле»
17:30
«Арсенал» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
02:22
Арсенал - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:23
Актуальный прогноз и ставка на точный счёт стыкового матча Арсенал Тула – Пари НН за право играть в РПЛ – 1 июня 2024
31 Мая
22:41
Ставка и прогноз на стыковой матч Арсенал Тула — Пари НН за место в РПЛ — 1 июня 2024
22:03
Булыкин высказался о шансах «Урала» и «Нижнего Новгорода» сохранить места в РПЛ
10:27
Интересная ставка и прогноз на стыковой матч Арсенал — Пари НН за место в РПЛ — 1 июня 2024
30 Мая
18:38
Рискованный прогноз и ставка на матч Арсенал — Пари НН РПЛ — 1 июня 2024
16:16
«Нельзя было увольнять Юрана»: Пономарёв уверен, что «Пари НН» и «Урал» вылетят из РПЛ
00:29
Бесплатная ставка и прогноз на стыковой матч Арсенал Тула – Пари НН за место в РПЛ – 1 июня 2024
29 Мая
22:44
Радимов – о «Пари НН»: «Илича просто поставили в расстрельное положение»
28 Мая
21:38
Кирьяков считает, что у клубов РПЛ больше шансов в стыковых матчах
13:20
Назначены судьи на стыковые матчи за места в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий «Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика
Спортивные новости
Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
11:40 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Нижегородской области хочет пригласить Дзюбу
11:37 · Россия. Премьер-лига
Масалитин недоволен, что при Федотове из ЦСКА ушли Карраскаль и Медина
11:33 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «В юбилейный сезон «Зенит» будет играть как положено»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «При живых Сергееве и Кассьерре приход Соболева в «Зенит» исключён»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зенит» догнал «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будем обгонять»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о возможном подписании Джикии
11:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Динамо» прыгнуло выше головы»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Семака сразу уберут, если «Зенит» не станет чемпионом»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Карпина могут убрать из сборной России - названо важное условие
11:00 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Ивич дал «Краснодару» больше, чем Мусаев»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев: «Был тяжёлый сезон, многое не получалось»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Клубы из трёх стран интересуются Сперцяном
10:52 · Россия. Премьер-лига
Семшов – о Николиче: «Посмотрим, чего он добьётся с ЦСКА»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий вернётся в ЦСКА
10:28 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Когда Илич пришёл в «Пари НН», его словно бросили в чёрную комнату»
Все новости
Рекомендуем