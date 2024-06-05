Радимов: «Когда Илич пришёл в «Пари НН», его словно бросили в чёрную комнату»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе нового главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

Напомним, нижегородцы смогли сохранить прописку в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей (3:2).

«Вот сейчас Илич должен показывать, что он строит, чего хочет. Потому что, когда он пришёл, его словно бросили в чёрную комнату из известной программы «Это футбол, брат!». Открыли, говорят: «Вот тебе команда. Иди, вылезай», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что Илич возглавил «Пари НН» в концовке минувшего сезона, сменив на этом посту Сергея Юрана. Ранее серб работал в чемпионатах Греции и Болгарии.