Радимов: «Зенит» провёл худший из шести чемпионских сезонов»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением о выступлении команды Сергея Семака в минувшем сезоне.

«Это был худший из шести чемпионских сезонов «Зенита» по качеству игры. Голы давались тяжело. Связываю это с тем, что ушли Малком и Кузяев», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» вырвал чемпионский титул в последнем туре Премьер-лиги. «Сине-бело-голубым» хватило 57 очков для триумфа. На второй позиции финишировал «Краснодар», а тройку призеров замкнуло московское «Динамо». В прошлый уик-энд питерцы выиграли кубок страны, одолев в финале «Балтику» - 2:1.