Радимов — о назначении Николича: «Руководству ЦСКА хочется чего-то нового»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

Напомним, в московском клубе сербский специалист, известный по своей работе в «Локомотиве», сменил Владимира Федотова.

«Я думаю, что боссам просто хочется чего-то нового. Они прекрасно знают, что может дать Федотов уже на следующий год. А Николич, который в «Локомотиве» работал, оставил очень хорошее, приятное впечатление в манере поведения, общения с игроками», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Николич работал в «Локомотиве» с 2020 по 2021 год. Под руководством иностранного тренера «железнодорожники» смогли выиграть Кубок России и бронзовые медали РПЛ.