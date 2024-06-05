Радимов: «Федотов за время в ЦСКА доказал свой уровень»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

По мнению Радимова, Федотов хорошо справился со своей работой, однако «армейцам» не хватило глубины состава.

«Я считаю, что Федотов за это время в ЦСКА доказал свой уровень. ЦСКА не хватило скамейки, потому что, ну сколько у них, 20 с лишним очков, упущенных в концовках. Я думаю, что здесь просто не хватило исполнителей», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 года. Под руководством российского тренера «армейцы» выиграли Кубок России и серебряные медали чемпионата страны.

Отметим, что новым наставником ЦСКА стал Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».