«Торпедо» на своём официальном сайте сообщило о переходе из «Ахмата» ивуарийского вингера Нене Гмбамбле.

В прошлом сезоне 22-летний Гбамбле провёл за «Ахмат» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Напомним, что до 2023 года молодой ивуариец выступал за словенский клуб «Целе» и «Олимпик Донецк».

«Добро пожаловать в «Торпедо»!» — говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, прошедший розыгрыш Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» завершили лишь на 10-м месте в турнирной таблице и не смогли заслужить право на участие в высшем дивизионе российского футбола.