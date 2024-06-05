Черчесов высказал мнение о будущем Дзюбы

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мыслями относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.

«Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему. Конечно, он еще способен поиграть в РПЛ», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце мая московский «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего на правах свободного агента. Дзюба защищал цвета «железнодорожников» с февраля 2023 года. В общей сложности форвард провел за московский коллектив 39 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и девять результативных передач.