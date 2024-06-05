Радимов — о «Балтике»: «Симпатичная команда»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Балтики» в минувшем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, команда из Калининграда не смогла сохранить прописку в РПЛ, после чего её главный тренер Сергей Игнашевич принял решение покинуть клуб.

«Одно дело, ты осенью играешь с одними игроками, которые действительно по квалификации очень низкие. Другое дело, тебе привозят хороших исполнителей и молодых талантов. Симпатичная команда, в плане качества игроков и качества игры было сносно», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что «Балтика», которая следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге, также смогла дойти до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту».