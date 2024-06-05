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Журавель: «Николич отработает в ЦСКА сезон или два»

05 Июня 2024 • 08:41 Комментировать

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Николич отработает сезон или два. Возможно, что‑то для ЦСКА выиграет, ЦСКА от этого только приобретёт. Игнашевич найдёт дорогу в ЦСКА, но пусть это случится в своё время», - поделился мнение Журавель в эфире «Все на Матч».

Напомним, что Николич сменил у руля «армейского» коллектива Владимира Федотова, которого на днях отправили в отставку. В минувшем сезоне ЦСКА финишировал лишь на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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