Журавель: «Николич отработает в ЦСКА сезон или два»

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.
«Николич отработает сезон или два. Возможно, что‑то для ЦСКА выиграет, ЦСКА от этого только приобретёт. Игнашевич найдёт дорогу в ЦСКА, но пусть это случится в своё время», - поделился мнение Журавель в эфире «Все на Матч».
Напомним, что Николич сменил у руля «армейского» коллектива Владимира Федотова, которого на днях отправили в отставку. В минувшем сезоне ЦСКА финишировал лишь на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Бан пользователя