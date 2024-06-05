Педро высказался о будущем в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Педро ответил на вопрос касательно своего будущего в стане «сине-бело-голубых».
«Я не думаю об этом. Моё будущее пока здесь. Что будет дальше, знает только бог. Пока что я сосредоточен на «Зените». Буду отдавать этому клубу все силы и, дай бог, стану здесь кумиром», - передают слова бразильского нападающего «Известия».
В прошедшем сезоне Педро поучаствовал в 16 поединках «Зенита», отметившись тремя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до середины 2028 года. По итогам сезона петербургский коллектив стал чемпионом России и обладателем кубка страны.
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