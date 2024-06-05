Педро высказался о будущем в «Зените»

«Я не думаю об этом. Моё будущее пока здесь. Что будет дальше, знает только бог. Пока что я сосредоточен на «Зените». Буду отдавать этому клубу все силы и, дай бог, стану здесь кумиром», - передают слова бразильского нападающего «Известия».