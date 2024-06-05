Корнеев прокомментировал назначение Николича в ЦСКА

Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о назначении сербского тренера Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.
«Если базироваться на опыте российском, то этот тренер достаточно хорошо поработал. Будет интересно посмотреть на его второй опыт в России. Наверняка это подписание одобрило руководство, поверили», - высказался Корнеев в эфире «Все на Матч».
Напомним, что сербский специалист занимал пост главного тренера «Локомотива» с 2020 по 2021 год.
В минувшем сезоне ЦСКА занял лишь шестое место в таблице РПЛ. После окончания сезона с поста наставника команды был уволен Владимир Федотов.
Бан пользователя