Корнаухов отреагировал на нового тренера в ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о назначении сербского тренера Марко Николича в «армейский» клуб.
«Это выбор руководства, его надо принять. ЦСКА всегда стремится к трофеям, приучили всех к этому. В этом году были близки к финалу Кубка, но не получилось. В следующем году трофеи должны быть», - высказался Корнаухов в эфире «Все на Матч».
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги московский коллектив финишировал на шестом месте в турнирной таблице. После завершения игровой кампании руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова.
Бан пользователя