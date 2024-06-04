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Глушаков: «В «Ростов» больше тренироваться не поеду»

04 Июня 2024 • 23:19 Комментировать

Минувшие зимние сборы опытный хавбек Денис Глушаков провёл с «Ростовом» Валерия Карпина. Однако трансфера на вход так и не случилось – Денис после сборов перебрался в Армению, где поиграл полгода за «Урарту» под руководством Дмитрия Гунько.

Уже летом Глушаков признался, что в «Ростов» на сборы больше не поедет – его интересует только игра за клуб.

«Этого точно не будет. Мы поговорили, всё решили. В «Ростов» не поеду тренироваться. Только если позовут играть», - говорит Денис для «Матч ТВ».

Ранее Глушаков рассказал, что хотел бы продолжить свою карьеру, но не хотел бы покидать пределы России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков
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