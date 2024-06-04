Источник: Станковичу нужен в «Спартаке» опытный голкипер

Деяну Станковичу, новому главному тренеру московского «Спартака» нужен опытный голкипер.

По информации Metaratings, подобного подхода Деян придерживался в своих предыдущих командах – «Црвене Звезде» и венгерском «Ференцвароше». Тогда в его обойме были возрастные по футбольным меркам голкиперы Милан Борян и Денеш Дибус.

Московский клуб уже ищет кандидата на вратарскую позицию. В шорт-листе 28-летний вратарь «Химок» Игорь Обухов. Опытный голкипер нужен Станковичу для тренировок и ротации.

Напомним, что сейчас в «Спартаке» три голкипера – Александр Максименко, Александр Селихов, периодически испытывающий проблемы со здоровьем и более молодой Илья Свинов, который практически не играет.

Если «Спартак» не найдёт опытного вратаря, отмечает источник, клуб найдёт на позицию более молодого – для конкуренции с Максименко.

Источник: «Спартак» уже предложил Латышонку контракт