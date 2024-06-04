«Ростов» не будет проводить летние сборы за границей

«Ростов», клуб Валерия Карпина не будет отправляться за границу на летние сборы. Более того, даже Ростовскую область команда покидать не будет. А всё потому, что сборы к новому сезону дончане проведут в Ростове-на-Дону.

«Летние сборы команды пройдут в Ростове. Мы сыграем на них только с российскими клубами», - говорит Metaratings спортивный директор «жёлто-синих» Алексей Рыскин.

«Ростов» завершил минувший сезон РПЛ на седьмом месте турнирной таблицы. Клуб набрал в свой очковый запас за 30 туров 43 балла, отстав от первой шестёрки на пять очков.

Ранее о планах провести сборы в Воронеже рассказали в «Факеле», ещё одном коллективе из мира РПЛ.