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«Ростов» не будет проводить летние сборы за границей

04 Июня 2024 • 22:50 Комментировать

«Ростов», клуб Валерия Карпина не будет отправляться за границу на летние сборы. Более того, даже Ростовскую область команда покидать не будет. А всё потому, что сборы к новому сезону дончане проведут в Ростове-на-Дону.

«Летние сборы команды пройдут в Ростове. Мы сыграем на них только с российскими клубами», - говорит Metaratings спортивный директор «жёлто-синих» Алексей Рыскин.

«Ростов» завершил минувший сезон РПЛ на седьмом месте турнирной таблицы. Клуб набрал в свой очковый запас за 30 туров 43 балла, отстав от первой шестёрки на пять очков.

Ранее о планах провести сборы в Воронеже рассказали в «Факеле», ещё одном коллективе из мира РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Рыскин
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