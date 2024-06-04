Барбоза: «Николич может добиться успеха в ЦСКА»

Во вторник столичный ЦСКА официально объявил о назначении серба Марко Николича на пост главного тренера клуба. Паулу Барбоза, известный футбольный агент с оптимизмом для «армейцев» смотрит на такое назначение.

«Хороший тренер, прекрасно знает российский футбол. Думаю, в ЦСКА у него будут другие возможности для достижения успеха. Клуб обладает талантливыми игроками, с которыми он может проделать хорошую работу», - говорит Барбоза для телеканала «Матч ТВ».

Последним местом работы Николича был клуб из ОАЭ – «Шабаб Аль-Ахли». Его он покинул за несколько дней до прихода в ЦСКА. Ранее в карьере Николич уже трудился в России - в «Локомотиве».