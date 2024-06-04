Дивеев: «В чемпионской гонке РПЛ болел за «Динамо»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке минувшего сезона РПЛ.

«Хотел победы «Динамо», были шансы. Почему «Динамо»? Братская команда», - говорит Дивеев для программы «Футбол России».

Напомним, что ЦСКА не смог стать участником чемпионской гонки. За титул до последнего тура боролись три команды – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». В итоге питерскому клубу улыбнулась удача – в шестой раз подряд.

ЦСКА занял лишь шестое место в турнирной таблице сезона РПЛ-2023/24. В позапрошлом сезоне «армейцы» смогли взять серебряные медали первенства.