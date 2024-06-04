Глушаков: «Планы на будущее? Играть в футбол»

Денис Глушаков, бывший полузащитник сборной России не так давно покинул ереванский клуб «Урарту».

Специально для телеканала «Матч ТВ» Денис приоткрыл свои планы на будущее.

«Планы? Играть в футбол. Сейчас еще съезжу посмотреть на сборную, у жены — Суперкубок. Заеду в Миллерово обязательно. А потом — буду ждать предложения», - говорит Денис.

Как добавил опытный хавбек, он будет ждать предложения непосредственно из России, потому что не хочет ехать играть куда-то за границу. Последним российским клубом Дениса был костромской «Спартак» - осенью 2023 года.

Напомним, что сейчас Глушакову уже 37 лет, в январе 2025 года Денис отметит своё 38-летие.