Стало известно, от чего зависит переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в римский «Лацио».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», римский клуб действительно следит за полузащитником «быков», однако его переход в столичный итальянский коллектив зависит от решения по главному тренеру команды Игорю Тудору. На днях он встречался со спортивным директором команды Анджело Фабиани и представил свой список желаемых футболистов, в которых нет Сперцяна.

При этом, будущее самого главного тренера в клубе остаётся неопределённым, в случае его ухода «Лацио» может вернуться к кандидатуре полузащитника сборной Армении.

4 июня СМИ вновь связывали «Лацио» и одного из лидеров «быков».