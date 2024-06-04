Инвестор «Химок» - о Заболотном: «Почему бы и нет?»

Туфан Садыгов, инвестор подмосковных «Химок» отреагировал на новости, которые связывают клуб с нападающим Антоном Заболотным. У форварда ЦСКА этим летом подходит к концу трудовой договор с «армейцами».

«Вам гораздо больше и точнее скажет селекционный отдел на этот счет. Они проводят работу. Почему бы и нет? Он хороший футболист. Он помог бы «Химкам», - говорит Садыгов телеканалу «Матч ТВ».

Ранее о том, что Заболотный может продолжить карьеру в «Химках» сообщил инсайдер Иван Карпов. Также на Антона претендуют ещё два неназванных клуба.

В минувшем сезоне форвард ЦСКА оформил 12 забитых голов в РПЛ и Кубке России суммарно.