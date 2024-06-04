Кузнецов сомневается в успехе Николича в ЦСКА

Дмитрий Кузнецов, футбольный тренер, а ранее игрок московского ЦСКА со скепсисом воспринял приход в армейский клуб серба Марко Николича.

«В «Локомотиве» он был неплох, но ему нужно было время на адаптацию. Сильно «Локо» при нём стал играть только после Нового года. В ЦСКА будут новые требования к команде, возможно появление новых игроков. Не факт, что всё получится», - делится Кузнецов с Vprognoze.ru.

Напомним, что до назначения Николича ЦСКА почти два года возглавлял Владимир Федотов. Сам Николич на последнем месте работы возглавлял «Шабаб Аль-Ахли», клуб из ОАЭ.

ЦСКА финишировал в минувшем сезоне РПЛ лишь на шестом месте турнирной таблицы и не попал в Суперфинал Кубка России.