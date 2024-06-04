Масалитин объяснил отставку Федотова

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин объяснил отставку из московского клуба главного тренера Владимира Федотова. Об этом официально стало известно 3 июня в минувший понедельник.

«Не заняли призового места и не вышли в финал Кубка. Плюс сама игра расстраивала, особенно концовки. Руководство решило, что с такой игрой с Федотовым лучше расстаться», - рассуждает Масалитин для «Газеты.Ру».

Напомним, что во вторник, 4 июня официально стал известен сменщик Федотова на посту – это сербский специалист Марко Николич, ранее тренировавший московский «Локомотив». Это было три года назад.