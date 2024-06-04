Борис Игнатьев: «Я вижу Игнашевича в элите российского тренерского корпуса»

Борис Игнатьев, ветеран отечественного тренерского цеха высказался о дальнейшей судьбе Сергея Игнашевича. На днях он покинул калининградскую «Балтику» и теперь находится без тренерской работы. ЦСКА он уже не возглавит – там на место главного тренера пришёл Марко Николич.

«Вижу его в элите российского тренерского корпуса. В «Балтике» он неплохо себя проявил, уверенно. Вижу его специалистом, который своё дело знает, желаю ему дальнейших успехов», - делится Игнатьев для Legalbet.

Эксперт добавил, что совсем не понимает, чем Игнашевич хуже пришедшего на тренерский мостик «армейцев» Николича.