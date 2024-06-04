Прудников: «Переход в «Спартак» не пойдёт Латышонку на пользу»

Бывший нападающий «Амкара» и московского «Спартака» Александр Прудников считает, что Евгению Латышонку не будет полезен переход в стан «красно-белых».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» сделал Латышонку предложение о контракте. Также новый контракт своему голкиперу предложила «Балтика».

«В «Спартаке» нет своих вратарей? Есть Максименко, Селихов и Свинов. Если «Спартак» хочет купить Латышонка, то пусть покупает. Но будет ли он играть в «Спартаке»?», - задаётся вопросом для «Чемпионата» Прудников.

Латышонок провёл минувший сезон в «Балтике», где был основным голкипером. Во многом благодаря сейвам Евгения «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России.