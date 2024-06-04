В «Химках» оценили слухи об интересе клуба к Антону Заболотному

Вечером вторника инсайдер Иван Карпов сообщил, что подмосковные «Химки» являются одним из вариантов продолжения карьеры для Антона Заболотного. У 32-летнего нападающего летом заканчивается контракт с «армейцами», новое соглашение стороны пока что не подписали.

«Мы пока не комментируем никакие фамилии. Дадим комментарии, когда всё будет официально», - говорит «Чемпионату» гендир «Химок» Николай Оленев.

Антон в минувшем сезоне оформил 12 голов в 42 матчах за ЦСКА. Ещё на его счету четыре ассиста.

«Химки» заняли первое место в Мелбет-Первой лиге и сезон спустя вернулись в РПЛ.

ЦСКА планирует сохранить Заболотного после ухода Федотова из клуба