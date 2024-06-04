Ерохин: «Конечно, хотелось бы остаться в «Зените»

Опытный полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин высказался о своём будущем. 30 июня 2024 года у него заканчивается контракт с клубом, новое соглашение 34-летний футболист пока что не подписал.

«Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. Всегда я с огромным уважением относился к команде. В первую очередь разговаривал с «Зенитом», - говорит Ерохин в диалоге со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Ерохин – один из старожилов текущего состава «Зенита». Александр оказался в Питере ещё в 2017 году. В минувшем сезоне в 27 официальных матчах Александр забил гол и оформил три ассиста.