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ЦСКА планирует сохранить Заболотного после ухода Федотова из клуба слухи

04 Июня 2024 • 20:27 Комментировать (1)

В минувший понедельник московский ЦСКА расстался с главным тренером команды в лице Владимира Федотова. Он был заинтересован в сохранении в клубе форварда Антона Заболотного, чей контракт истекает летом 2024 года.

Тем не менее, как сообщает Иван Карпов, отставка Федотова не повлияла на ЦСКА – «армейцы» всё ещё настроены продлить контракт с Антоном.

«В связи с потенциальной продажей Фёдора Чалова ЦСКА даёт Заболотному годичный контракт с зарплатой 500 тыс. евро за сезон и бонусы как за голы, так и за сыгранные матчи. Игрок думает», - пишет Иван.

Также на Заболотного претендуют подмосковные «Химки» и два других неназванных клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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Комментарии (1) Все комментарии
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Yustas201a
04 Июня 2024 в 21:24
Да продайте его в Химки по весу...
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