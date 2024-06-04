В минувший понедельник московский ЦСКА расстался с главным тренером команды в лице Владимира Федотова. Он был заинтересован в сохранении в клубе форварда Антона Заболотного, чей контракт истекает летом 2024 года.

Тем не менее, как сообщает Иван Карпов, отставка Федотова не повлияла на ЦСКА – «армейцы» всё ещё настроены продлить контракт с Антоном.

«В связи с потенциальной продажей Фёдора Чалова ЦСКА даёт Заболотному годичный контракт с зарплатой 500 тыс. евро за сезон и бонусы как за голы, так и за сыгранные матчи. Игрок думает», - пишет Иван.

Также на Заболотного претендуют подмосковные «Химки» и два других неназванных клуба.