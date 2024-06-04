Помазун адресовал прощальные слова болельщикам «Урала»

Четыре года своей карьеры голкипер Илья Помазун посвятил екатеринбургскому «Уралу». Он выступал в клубе в рамках аренды из московского ЦСКА.

4 июня «шмели» объявили о том, что Илья больше не будет играть в «Урале». Помазун, в свою очередь, обратился к местным болельщикам, которые несколько лет наблюдали за его игрой дома и на выезде.

«Дорогие болельщики, спустя четыре года пришло время прощаться. Хочу поблагодарить игроков и всех работников клуба за эти годы. Отдельно благодаою каждого болельщика, который поддерживал, несмотря на результаты. Это был тяжёлый сезон, где мы имели все шансы не оказаться там, где оказались, и у меня нет ни малейшего сомнения, что «Урал» вернётся. «Урал» и Екатеринбург останутся в моём сердце навсегда», - говорит Помазун.

Как добавил голкипер, он всегда с теплотой в душе будет приезжать на «Екатеринбург-Арену» - домашний стадион «шмелей». Впервые в аренде в «Урале» Помазун оказался ещё в 2020 году.