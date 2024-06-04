Булатов: «Трансфер Угальде выглядит провальным»

Минувшей зимой московский «Спартак» приобрёл у «Твенте» молодого костариканского легионера Манфреда Угальде. Однако весной нападающий не смог забить столько голов, сколько от него ожидали.

Виктор Булатов, бывший игрок «Спартака» порассуждал о переходе Угальде в «народную команду».

«Трансфер выглядит провальным. Запомнился Угальде лишь самоотдачей и работоспособностью, однако эти характеристики класс форварда не определяют. Исполнение пока на нуле», - делится Булатов с Metaratings.

Манфред забил лишь один (!) гол за «Спартак» в 16 матчах весны – в рамках Кубка России. Голевыми пасами он не отличался.