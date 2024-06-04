Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок имеет предложения о контракте от двух команд.

По информации «Чемпионата», голкиперу уже предложил оффер московский «Спартак». Ранее сообщалось об интересе от «красно-белых» к вратарю и готовности столичного клуба перехватить Евгения у «Зенита».

Помимо «красно-белых», голкиперу предложила новый контракт и «Балтика».

Латышонку 25 лет, в минувшем сезоне он провёл за «Балтику» 34 матча в рамках РПЛ и Кубка России, пропустив в них суммарно 44 гола. В восьми поединках воспитанник академии «Краснодара» оставил свои ворота в неприкосновенности.