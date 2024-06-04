Вылетевший из Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» не будет продлевать аренду голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна. Об этом официально пишет пресс-служба «шмелей».

«Благодарим Илью за великолепные спасения в матчах, за уверенность на последнем рубеже и добросовестное отношение к работе!», - пишет уральский клуб в телеграм-канале, желая удачи вратарю в дальнейшем.

Напомним, что Помазун играл в «Урале» в рамках аренды несколько последних лет своей карьеры, с 2020 по 2024 годы. За уральский коллектив Илья сыграл в более чем сотне матчей. Права на футболиста принадлежат ЦСКА.

«Урал» вылетел из РПЛ по итогу сезона впервые за 11 лет.