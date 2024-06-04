Московский «Спартак» может перехватить у питерского «Зенита» голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Такой новостью делится телеграм-канал «Первый спорт».

Источник поясняет, что «красно-белые» заинтересованы в трансфере вратаря «Балтики» и в ближайшее время сделают официальное предложение вылетевшему в Первую лигу калининградскому клубу. Ранее имя Латышонка связывали как раз с «Зенитом».

Напомним, что на данный момент двумя основными голкиперами «Спартака» являются Александр Максименко и Александр Селихов.

С нового сезона главным тренером «Спартака» станет серб Деян Станкович.