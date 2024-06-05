Как заканчивали игроки «Спартака», перешедшие в «Зенит»

Александр Соболев может перебраться из «Спартака» в «Зенит». В этом случае он станет далеко не первым, кто проделает такой путь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает его предшественников.

Василий Кульков

Переходы из «Спартака» в «Зенит» нельзя назвать чем-то обыденным. В российскую эпоху первым был Василий Кульков, который летом 1997-го отправился в Санкт-Петербург. Однако в ту пору «Зенит» был совсем не ровня «Спартаку». По сути Кульков уходил скорее доигрывать. Правда, для питерцев он стал лидером, даже выходил на поле с капитанской повязкой. Позже Кульков успел поиграть за «Крылья Советов» и даже вернулся в Португалию, но лишь в «Алверку».

Владимир Быстров

Трансфер 2009 года стал скандальным. «Спартак» боролся за чемпионство, когда прямо перед закрытием летнего трансферного окна «Зенит» решил вернуть своего воспитанника Владимира Быстрова. Масла в огонь подливало то, что Быстров четырьмя годами ранее переходил в обратном направлении, будучи обиженным на питерцев, а в каждом очном поединке в составе «красно-белых» приносил результативные баллы. По слухам, «Спартак» был вынужден отпустить Быстрова чуть ли не после звонка из Кремля. Так или иначе москвичи без своего лидера проиграли золотые медали. Быстров же в Санкт-Петербурге попал под настоящую травлю, устроенную болельщиками. Хотя полузащитник играл очень полезно и быстро стал лидером «Зенита», поклонники «сине-бело-голубых» его не простили. Квинтэссенцией стал омерзительный баннер, когда фанаты команды с берегов Невы «поблагодарили» Одила Ахмедова, после столкновения с которым Быстров получил разрыв крестообразных связок. После той травмы хавбек уже не вернулся на былой уровень, поиграл в «Анжи», «Краснодаре» и «Тосно», после чего завершил карьеру. И всё же в «Зените» Быстров стал двукратным чемпионом России и столько же раз взял Кубок страны.

Артём Дзюба

Летом 2015-го «Зенит» забрал воспитанника «Спартака» в статусе свободного агента. Дзюба до этого здорово себя показал в «Ростове» и стал лидером «красно-белых», после чего потребовал от москвичей контракта посерьёзнее. «Спартак» не предложил ему такового, что в перспективе оказалось ошибкой. К Дзюбе можно относиться по-разному, но с футбольной точки зрения он выглядел отлично. За «Зенит» в общей сложности во всех турнирах он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 поединках. В Санкт-Петербурге форвард завоевал множество трофеев. Пока Дзюба давал результат, в «Зените» терпели его скандальность и характер. Даже во время конфликта с Роберто Манчини форварда отпустили лишь в аренду, а потом вернули. Однако годы взяли свое, и «Зенит» расстался с 34-летним игроком, который точно вошёл в историю «сине-бело-голубых», став четырёхкратным чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка страны.

Зелимхан Бакаев

Последний на сию пору игрок, сменивший «Спартак» на «Зенит». Случилось это летом 2022 года. В отличие от предшественников хавбек допустил очевидную ошибку. В Санкт-Петербурге Бакаев сел на лавку под Малкома, лишь эпизодически появляясь на поле. Летом 2023-го бразилец ушёл из «Зенита», но и на бывшего футболиста «красно-белых» ставку решили не делать. Бакаев уехал в аренду в ОАЭ, где и провёл последний год. Нынешним летом футболист вернётся в «Зенит», но его перспективы не выглядят радужными. При этом большая зарплата в Санкт-Петербурге не намекает на возможный переход игрока куда-либо ещё на постоянной основе. Учитывая, что Бакаев начинал сезон в «Зените», его можно считать двукратным чемпионом страны.

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