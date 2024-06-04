Соболев и «Зенит»: разбираемся, почему переезд форварда в Санкт-Петербург реален

Александр Соболев попал в сферу интересов «Зенита». Хотя многие удивлены таким слухам, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что переход форварда вполне может состояться.

Зачем Соболев «Зениту»?

Форвард «Спартака» – один из лучших на своей позиции среди футболистов с русским паспортом. Соболев умеет забивать, у него есть голевое чутье, и у него хорошая реализация. При этом нападающий умеет играть в подыгрыше, неудивительно, что в «Спартаке» он далеко не всегда играет на острие. Добавим к этому сумасшедшие физические данные. Соболев – это почти идеальный форвард, если бы не психология, которая не даёт ему показывать себя с лучшей стороны.

«Зениту» точно пригодился бы голодный до побед нападающий. Можно вспомнить, как Артём Дзюба, перешедший по этому направлению ранее, на первых порах забивал постоянно. Многие отмечали по ходу сезона, что питерцы не показывают былой прыти, былого желания. Соболев из тех, кто бьётся. К тому же он по натуре лидер, и, кажется, в «Зените» есть нехватка таковых среди русскоязычных. В общем, абсолютно понятно, почему питерцы хотят форварда.

Тогда зачем «Спартаку» продавать Соболева?

Главная проблема нападающего – это психология. Огромное количество жёлтых карточек не раз приводило к тому, что Соболев пропускал ту или иную важнейшую игру из-за дисквалификации. В «Спартаке» эту проблему решить не могут. По ходу нынешнего сезона у нападающего был конфликт с Гильермо Абаскалем, а сейчас команду возглавит Деян Станкович, который тоже довольно взрывной. Несмотря на все плюсы Соболев не может в «Спартаке» полностью раскрыться.

Контракт Соболева действует до лета 2026 года. Сейчас «Спартаку» нет надобности спешить с будущим игрока, но на эту тему уже надо начинать задумываться. Игроку 27 лет, так что, скорее всего, ему останется заключить последний большой контракт. В текущей ситуации «Спартак» вполне может попробовать продать форварда за серьёзные деньги.

Зачем Соболеву уходить?

На самом деле деньги даже не главное, хотя речь идёт про «Зенит». В Санкт-Петербурге могут предложить большой контракт. Соглашение лет на пять может быть выгодным, при этом оставит время на ещё один договор.

И всё же, вероятнее всего, Соболев с его менталитетом просто хочет побеждать. Глупо спорить с тем, что в «Зените» выиграть трофеи больше шансов, чем в «Спартаке». При этом Соболев не является воспитанником «красно-белых», так что даже упрекать его будет не за что.

Главный вопрос заключается в том, чего форвард хочет больше. С одной стороны, есть «Зенит», трофеи внутри страны, зарплата. С другой, можно подумать о Европе. Пусть не топ-клуб, но зато топ-чемпионат. Представить Соболева в Италии, Испании и Франции вполне реально. Однако при переходе в «Зенит» об этом можно забыть.

Состоится ли трансфер?

Судя по данным медиа, многое будет зависеть как раз от позиции самого форварда. В «Спартаке» готовы рассмотреть предложение. Правда, отпускать Соболева можно только за очень большие деньги по меркам России. Отступные в 30 миллионов выглядят мало реалистично, но вот 20 вполне возможно выручить. И за эти деньги можно будет найти замену. Главное, правда, чтобы игрок был сильнее Манфреда Угальде.

В целом переезд Соболева из «Спартака» в «Зенит» не выглядит утопией. Однако он должен быть очень дорогим. Если же «красно-белые» отпустят Соболева меньше, чем за 20 миллионов евро, это будет настоящим провалом.

«Зенит» может купить нападающего «Спартака» за 30 миллионов евро

Роман Андреев