Медведев: «Сказал Круговому, что в «Зените» на двух стульях не играют»

Александр Медведев вновь высказался на тему нашумевшего перехода Данила Кругового из «Зенита» в московский ЦСКА.

Ранее Круговой в своём интервью заявил, что не отправился весной в ЦСКА досрочно в рамках аренды из-за принципиальности председателя правления «Зенита» Медведева.

«У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Надеюсь, место в команде ему найдут. Не отпустил в аренду? Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют», - говорит Медведев для «Спорт-Экспресса».

ЦСКА официально объявил о переходе Кругового свободным агентом 4 июня во вторник. Весну Данил провёл в «ссылке» в дубле «Зенита».