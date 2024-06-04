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Иван Коновалов может продолжить карьеру за рубежом

04 Июня 2024 • 19:16 Комментировать

Вечером 4 июня калининградская «Балтика» рассталась с одним из своих голкиперов – Иваном Коноваловым. Агент вратаря Станислав Станиславский высказался о будущем своего клиента после ухода из клуба.

«Идут переговоры с рядом команд РПЛ. Подробностей не скажу. Рассматриваем и зарубежные чемпионаты. После вылета клуба совместно решили, что Ивану нужно поменять обстановку», - говорит Станиславский для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что помимо Коновалова «Балтику» покинули ещё и два игрока атаки – это Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. «Балтика» проведёт как минимум следующий сезон в Мелбет-Первой лиге после понижения в классе.

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Коновалов Станислав Станиславский
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