Иван Коновалов может продолжить карьеру за рубежом

Вечером 4 июня калининградская «Балтика» рассталась с одним из своих голкиперов – Иваном Коноваловым. Агент вратаря Станислав Станиславский высказался о будущем своего клиента после ухода из клуба.

«Идут переговоры с рядом команд РПЛ. Подробностей не скажу. Рассматриваем и зарубежные чемпионаты. После вылета клуба совместно решили, что Ивану нужно поменять обстановку», - говорит Станиславский для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что помимо Коновалова «Балтику» покинули ещё и два игрока атаки – это Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. «Балтика» проведёт как минимум следующий сезон в Мелбет-Первой лиге после понижения в классе.