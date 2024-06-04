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Масалитин: «Назначение Николича в ЦСКА – это риск»

04 Июня 2024 • 19:11 Комментировать

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин со скепсисом отреагировал на приход Марко Николича на пост главного тренера «армейцев».

«Все зависит от руководства, но раз смена тренера произошла, значит Николич подходит им. Приход нового тренера тренера, как и трансфер футболиста — риск, мы увидим, оправдается ли он, лишь в конце нового сезона», - комментирует Масалитин для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что о назначении Николича ЦСКА официально объявил вечером вторника. Днём ранее пост главного тренера «красно-синих» покинул Владимир Федотов.

Последним местом работы Николича до прихода в ЦСКА был «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

ЦСКА объявил о назначении Николича

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Марко Николич ещё теги
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