Аболин: «Если и надо было убирать Ганчаренко, то не между стыками»

Борис Аболин, футбольный комментатор, работающий на матчах екатеринбургского «Урала», высказался об увольнении из команды Виктора Ганчаренко. Белорусского тренера уволили между первым и вторым стыковыми матчами с «Акроном».

«Делать это надо было не между стыками! Не самое удачное время. Либо убирать до стыков, либо вообще не увольнять, а дать ему доиграть противостояние с «Акроном», - рассуждает Аболин для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Урал» впервые за 11 лет вылетел из Премьер-лиги, проиграв «Акрону» (2:3) по сумме двух встреч. В минувшем сезоне РПЛ «шмели» заняли 14 место.