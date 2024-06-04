Роберто Фернандес попрощался с «Балтикой»

Боливийский легионер «Балтики» Роберто Фернандес в своей соцсети попрощался с калининградским клубом. В нём он провёл минувший сезон.

«Могу только сказать спасибо. Мне очень понравилось быть частью команды, «Балтика» помогла мне вырасти как футболисту и ещё больше – как личности», - пишет Фернандес в своей социальной сети.

Напомним, что «Балтика» не смогла удержаться в РПЛ – клуб вылетел с 15 места. В Суперфинале Кубка России балтийцы проиграли «Зениту» (1:2).

Фернандес был арендован «Балтикой» у боливийского клуба «Боливар». Теперь легионер возвращается в свой клуб на родину. Его контракт с «Боливаром» рассчитан до конца 2024 календарного года.